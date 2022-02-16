Пеллегрини о «Зените»: Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России

Главный тренер «Бетиса»высказался о «Зените» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, "Зениту" не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались "Челси" и "Ювентус".

Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож — он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра», — сказал Пеллегрини на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» и «Бетис» встретятся 17 февраля в Санкт-Петербурге. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз, который можно прочитать здесь.