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    «Спартак» подпишет защитника «Енисея»

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    Центральный защитник «Енисея» Данил Труханов перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по трансферу игрока, информирует пресс-служба красноярского клуба.

    Данил Труханов
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    Данил Труханов

    Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта со «Спартаком». Финансовые детали сделки не разглашаются.

    «Данил является нашим воспитанником, больше года работает со второй командой, и несмотря на свой юный возраст, уже получал игровое время в первенстве ФНЛ-2. После консультаций с тренерами и с самим игроком, мы решили не препятствовать его переходу в клуб РПЛ. Для него это шанс получить очень сильный импульс в развитии, а для остальных молодых ребят клуба и всех юных футболистов нашего региона — правильный сигнал, что если упорно работать, то возможно все, даже предложение одного из ведущих клубов России.

    "Енисей" получит за игрока финансовую компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты, в случае успешного развития футболиста. Данилу мы желаем успешного прохождения медобследования и дальнейшего профессионального роста в новом клубе», — Сказал заместитель директора по спортивной работе «Енисея» Антон Евменов.

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