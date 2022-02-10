«Спартак» подпишет защитника «Енисея»

Центральный защитник «Енисея»перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по трансферу игрока, информирует пресс-служба красноярского клуба.

Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания личного контракта со «Спартаком». Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Данил является нашим воспитанником, больше года работает со второй командой, и несмотря на свой юный возраст, уже получал игровое время в первенстве ФНЛ-2. После консультаций с тренерами и с самим игроком, мы решили не препятствовать его переходу в клуб РПЛ. Для него это шанс получить очень сильный импульс в развитии, а для остальных молодых ребят клуба и всех юных футболистов нашего региона — правильный сигнал, что если упорно работать, то возможно все, даже предложение одного из ведущих клубов России.

"Енисей" получит за игрока финансовую компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты, в случае успешного развития футболиста. Данилу мы желаем успешного прохождения медобследования и дальнейшего профессионального роста в новом клубе», — Сказал заместитель директора по спортивной работе «Енисея» Антон Евменов.