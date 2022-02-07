Сенегал — Египет: счет матча 0:0 (4:2), обзор голов

Сенегаьцы могли открыть уже в первую десятиминутку матча — Монем в штрафной Египта пошёл в подкат, но вместо мяча врезал по ногам Сисса, за что был назначен пенальти. Однако египетский голкипер Абугабаль потащил мощный удар Мане с 11-метровой отметки.
Счет так и не был открыт ни в основное время, ни в экстра-таймы, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались точнее «Львы Теранги».
Оба голкипера отразили по удару, а египтянин Мохамед Абдель Монем промазал миом створа. Решающий удар сенегальцев забил Садио Мане.
Лучшим игроком турнира был признан Садио Мане. На КАН-2021 вингер «Ливерпуля» принял участие во всех 7 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Сенегала Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал камерунец Венсан Абубакар, забивший 8 голов.