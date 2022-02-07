Сенегал — Египет: счет матча 0:0 (4:2), обзор голов

стала победителе Кубка африканских наций, победив в финальном матче— 0:0 (4:2 по пенальти).

Сенегаьцы могли открыть уже в первую десятиминутку матча — Монем в штрафной Египта пошёл в подкат, но вместо мяча врезал по ногам Сисса, за что был назначен пенальти. Однако египетский голкипер Абугабаль потащил мощный удар Мане с 11-метровой отметки.

Счет так и не был открыт ни в основное время, ни в экстра-таймы, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались точнее «Львы Теранги».

Оба голкипера отразили по удару, а египтянин Мохамед Абдель Монем промазал миом створа. Решающий удар сенегальцев забил Садио Мане.

Футбол. Кубок Африки-2021. Финал Сенегал — Египет 0:0 Сенегал: Эдуард Менди, Буна Сарр, Калиду Кулибали, Абду Диалло, Saliou Ciss, Шейку Куйяте (Пап Гуй, 66'), Нампалис Менди, Исмаила Сарр (Булайе Диа, 77'), Идрисса Гана Гейе, Садио Мане, Фамара Дьедиу (Амаду Бамба Дьенг, 77') Египет: Омар Мармуш (Zizo, 59'), Mostafa Mohamed (Marwan Hamdi, 59'), Мохамед Салах, Amr Al Sulaya (Трезеге, 59'), Мохамед Эль-Ненни, Hamdi Fathi (Mohanad Lasheen, 99'), Ahmed Abou El Fotouh, Mahmoud El Wensh, Mohamed Abdelmonem, Emam Ashour, Mohamed Abougabal Предупреждения: Mohamed Abdelmonem (5'), Нампалис Менди (17'), Hamdi Fathi (37'), Калиду Кулибали (44'), Абду Диалло (54'), Садио Мане (88')

Лучшим игроком турнира был признан Садио Мане. На КАН-2021 вингер «Ливерпуля» принял участие во всех 7 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Лучшим вратарем турнира признан партнер Мане по сборной Сенегала Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром стал камерунец Венсан Абубакар, забивший 8 голов.