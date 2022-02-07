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    Объявлено расписание матчей 1/8 финала Кубка России

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    РФС сообщил о том, в какое время и в какие дни состоятся матчи 1/8 финала Кубка России.

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    Мяч РПЛ

    1 марта (вторник)

    20:00 (мск). «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское). Трансляция — «Матч Премьер»

    20:00. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). «Матч ТВ»

    2 марта (среда)

    16:00. «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула). «Матч ТВ»

    18:00. «Сочи» — ЦСКА (Москва). «Матч ТВ»

    20:00. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). «Матч ТВ»

    3 марта (четверг)

    18:15. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). «Матч ТВ»

    19:00. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград). «Матч Премьер»

    20:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны). «Матч ТВ»

    Победитель каждой пары будет определяться одним матчем.

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