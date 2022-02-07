Объявлено расписание матчей 1/8 финала Кубка России

1 марта (вторник)
20:00 (мск). «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское). Трансляция — «Матч Премьер»
20:00. «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). «Матч ТВ»
2 марта (среда)
16:00. «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула). «Матч ТВ»
18:00. «Сочи» — ЦСКА (Москва). «Матч ТВ»
20:00. «Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар). «Матч ТВ»
3 марта (четверг)
18:15. «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). «Матч ТВ»
19:00. «Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград). «Матч Премьер»
20:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «КАМАЗ» (Набережные Челны). «Матч ТВ»
Победитель каждой пары будет определяться одним матчем.