Соболев: Когда меня в этом сезоне начали прессовать, первое время было очень тяжело

Нападающий «Спартака»рассказал о том, как справлялся с критикой со стороны болельщиков в своей адрес в связи с отсутствием голов.

«Я сильный человек в этом плане. Я думал, с большим давлением и хейтом легко справляться. У меня это всегда получалось.

Когда меня в этом сезоне начали очень жёстко прессовать, первое время было очень тяжело.

Потом голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это всё.

Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.