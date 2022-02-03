США — Гондурас: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаяв матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграласо счетом 3:0.

Американцы провели первый мяч на восьмой минуте после точного удара Уэстона Маккенни. На 37-й минуте Уокер Циммерман забил второй гол хозяев, а на 67-й минуте Кристиан Пулишич установил окончательный результат.

США с 21 очком занимает второе место в квалификации Северной и Центральной Америки, Гондурас с тремя баллами — на последней, восьмой строчке.

В другом матче 11-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики в гостях переиграла национальную команду Ямайки со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал Хоэль Кэмпбелл, отличившийся на 62-й минуте.

Коста-Рика с 16 очками занимает пятое место в квалификации Северной и Центральной Америки, Ямайка с семью пунктами — на седьмой строчке.