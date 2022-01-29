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    Фанаты «Уфы» отказались оформлять Fan ID

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    Фанаты «Уфы» заявили, что решили поддержать бойкот матчей, посещение которых будет возможным только при наличии электронных паспортов для болельщиков (Fan ID).

    Болельщики «Уфы»
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    Болельщики «Уфы»

    Ранее аналогичное решение приняли фанатские объединения «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

    «Фанаты ФК "Уфа" приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый "паспорт болельщика".

    У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.

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    • Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.

    Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат — не преступник!» — говорится в заявлении фанатов.

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