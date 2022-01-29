Фанаты «Уфы» отказались оформлять Fan ID

Фанатызаявили, что решили поддержать бойкот матчей, посещение которых будет возможным только при наличии электронных паспортов для болельщиков (Fan ID).

Ранее аналогичное решение приняли фанатские объединения «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова».

«Фанаты ФК "Уфа" приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый "паспорт болельщика".

У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.

Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.

Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат — не преступник!» — говорится в заявлении фанатов.