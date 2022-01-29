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    «Лион» намерен арендовать у «Тоттенхэма» Ло Чельсо

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в «Лионе», сообщает L’Equipe.

    Джовани Ло Чельсо
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    Джовани Ло Чельсо

    Французский клуб арендует 25-летнего аргентинца до конца нынешнего сезона. По условиям аренды «ткачи» будут выплачивать 50% зарплаты игрока. Также у «Лиона» не будет права выкупа аргентинца.

    Отмечается, что Ло Чельсо должен стать заменой бразильцу Бруно Гимарайншу, который в ближайшее время перейдет в «Ньюкасл».

    В текущем сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.

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