«Лион» намерен арендовать у «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Полузащитник «Тоттенхэма»продолжит карьеру в «Лионе», сообщает L’Equipe.

Французский клуб арендует 25-летнего аргентинца до конца нынешнего сезона. По условиям аренды «ткачи» будут выплачивать 50% зарплаты игрока. Также у «Лиона» не будет права выкупа аргентинца.

Отмечается, что Ло Чельсо должен стать заменой бразильцу Бруно Гимарайншу, который в ближайшее время перейдет в «Ньюкасл».

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года.