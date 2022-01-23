В 17:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Нант» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Лорьян». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лорьян»).

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