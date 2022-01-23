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    «Нант» окажется сильнее

    «Нант» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Франции, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Лорьян»
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    Людовик Блас
    «Нант» на своём поле сыграет против «Лорьяна» в рамках 22-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 23 января, начало — 17:00 (мск). «Нант» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нант»

    «Нант» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 29 очков за 21 тур. Команда имеет почти одинаковую разницу забитых/пропущенных мячей — 26/25.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Нант» 3 раза проигрывал своим соперникам, 2 раза сыграв вничью и 5 раз радовал болельщиков победами.

    В Лиге 1 в предыдущем туре «Нант» встречался с «Ниццей» и потерпел поражение со счётом 2:1. За тур до этого не смог определить сильнейшего с «Монако» (0:0). А перед этим было три победы подряд над «Сент-Этьеном» (0:1), «Лансом» (3:2) и «Лорьяном» (0:1).

    В этом матче команде не помогут Жан-Шарль Кастеллетто, Калифа Кулибали, Мойзес Симон и Шарль Траоре.

    «Лорьян»

    «Лорьян» является одним из претендентов на вылет из Лиги 1. После 21 тура команда занимает 18-е место набрав 17 очков. Пропустили они 34 мяча, а забили всего 16 за сезон.

    Последние 10 игр во всех турнирах «Лорьян» демонстрирует крайне плохие результаты, таким образом у команды 8 поражений и всего 2 ничьи.

    В чемпионате Франции «Лорьян» побеждал последний раз ещё в 7-м туре. Серия без побед длится уже 14 матчей подряд. Два тура назад «Лорьян» встречался с «ПСЖ» и неожиданно для всех смог заработать 1 очко, завершив матч со счётом 1:1. После этого была игра с «Анже» где команды разошлись без голов — 0:0. А в крайнем туре чемпионата «Лорьян» проиграл «Лиллю» со счётом 3:1.

    На поле не выйдут Стефан Диарра, Жюльен Лапорт, Сэмуел Лорик, Жереми Морель и Данго Оаттара.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Лорьяна» — за 3.70.

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    Прогноз — «Нант» явно является фаворитом этого матча, хотя команда и не всегда показывает стабильную игру. Но «Лорьян» находится в самой ужасной форме, эта команда не может выиграть уже очень долгое время и точно не сделает этого в предстоящем матче.

    Ставка — Победа «Нанта» за 2.20.

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    «Нант» — «Лорьян»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Нант» окажется сильнее
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