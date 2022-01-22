«Зенит» упустил победу над «Ботевом», дважды пропустив с пенальти

На стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) встречались российскийи болгарский. Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 2:1.

На 6-й минуте «Ботев» получил право на пенальти: к мячу подошёл полузащитник Тодор Неделев и открыл счёт в матче. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 31-й минуте сравнял счёт. На 53-й минуте полузащитник Магомед Оздоев вывел сине-бело-голубых вперёд. На 79-й минуте «Ботев» вновь получил право на исполнение пенальти, которое реализовал. Маркиньос. Отметим, что матч проходил в формате двух таймов по 40 минут.

Следующим соперником команды Семака станет словенская «Жилина». Встреча между командами состоится 25 января и начнётся в 10:00 (мск). В первом матче на сборах «Зенит» разгромил «Эмирейтс» (3:0).