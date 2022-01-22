«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче c «Целе»

проводили товарищеский матч на зимних сборах в турецком Белеке. Соперником команды Игоря Осинькина стал словенский клуб. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Словенский клуб открыл счёт на 6-й минуте, счёт с пенальти открыл Божич. За «Крылья Советов» на 51-й минуте отличился полузащитник Леонид Герчиков. В концовке первого тайма пенальти в составе российской команды не реализовал Антон Зиньковский.

В первом матче на сборах «Крылья Советов» одержали победу над норвежским клубом «Сегед» (2:0). 24 января самарская команда встретится с «Радником».

Первый тур Российской Премьер-лиги после зимней паузы «Крылья Советов» проведут на выезде. Соперником станет «Ростов» (27 февраля).