Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Йени Малатьяспор» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.
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