В 17:00 22.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Дженоа» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Удинезе»).

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