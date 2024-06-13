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    Возьмет ли лидер три очка?

    «Уотерфорд Юнайтед» — «Шелбурн». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Уотерфорд Юнайтед» — «Шелбурн»
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    «Шелбурн»
    13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Уотерфорд Юнайтед» и «Шелбурн». Начало игры — в 21:45 мск. «Уотерфорд Юнайтед» — «Шелбурн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 13 Июня 2024 года

    Уотерфорд Юнайтед

  • Ирландия. Высшая лига
    •  Уотерфорд Юнайтед 21:45 Шелбурн

    Шелбурн

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Уотерфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Уотерфорд Юнайтед» пытается запрыгнуть в первую тройку. На данный момент команда находится на 4 месте.

    При этом «Уотерфорд Юнайтед» отстает от третьей 8 строчки лишь по дополнительным показателям. Да и проиграла команда уже 7 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три турнирных балла. «Уотерфорд Юнайтед» разгромил «Слайго Роверс» (4:1).

    А вот до того команда разгромно уступила «Дерри Сити» (0:3). Зато поединок с «Богемиансом» принес викторию (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Уотерфорд Юнайтед» забил 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда неплохо выглядела в атаке. Да и вообще по количеству забитых мячей (30) она отстает только от «Дерри Сити».

    Поединки с «Шелбурном» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков был выигран один при 3 поражениях.

    В нынешнем календарном году «Уотерфорд Юнайтед» сыграл вничью и уступил оппоненту. Причем поражение от «Шелбурна» вышло минимальным.

    «Шелбурн»

    Турнирное положение: Эта команда несется к чемпионскому титулу. Ныне «Шелбурн» пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Шелбурн» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Плюс у команды еще имеется матч в запасе.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Шелбурн» с минимальным счетом переиграл «Дандолк».

    А вот до того команда потерпела поражение от «Слайго Роверс» (1:2). А вот встреча с «Шемрок Роверс» принес победу (2:0).

    Команда уступила лишь трижды в 21 матче ирландского чемпионата. А вот забивает «Шелбурн» в среднем лишь гол за матч: 24 мяча в 21 поединке.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шелбурн» выглядит вполне прилично. Да и оборона ошибается редко: 14 пропущенных мячей.

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    Вообще же «Шелбурн» уже 4 года не проигрывает «Уотерфорд Юнайтед». Да и шанс оторваться от преследователей у команды отличный.

    Отличный сезон проводит Уильям Джарвис. Англичанин настрелял уже 7 мячей в нынешнем чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются оторваться от «Дерри Сити». Да и пора бы лидеру поднатореть в плане реализации!

    Статистика для ставок

    • «Уотерфорд Юнайтед» в среднем пропускает более гола за матч

    • «Шелбурн» забивает в среднем гол за матч

    • «Уотерфорд Юнайтед» уже 4 года не может одолеть «Шелбурн»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут действовать с позиции силы.

    «Шелбурн» явно постарается закрепиться на первом месте, так что ждем от гостей острых атак.

    Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    «Уотерфорд Юнайтед» — «Шелбурн». 13 июня в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу сыграют «Уотерфорд Юнайтед» и «Шелбурн». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Уотерфорд Юнайтед» — «Шелбурн» с коэффициентом 2.29.
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