Уотерфорд Юнайтед
Шелбурн
«Уотерфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Уотерфорд Юнайтед» пытается запрыгнуть в первую тройку. На данный момент команда находится на 4 месте.
При этом «Уотерфорд Юнайтед» отстает от третьей 8 строчки лишь по дополнительным показателям. Да и проиграла команда уже 7 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три турнирных балла. «Уотерфорд Юнайтед» разгромил «Слайго Роверс» (4:1).
А вот до того команда разгромно уступила «Дерри Сити» (0:3). Зато поединок с «Богемиансом» принес викторию (2:1).
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Уотерфорд Юнайтед» забил 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда неплохо выглядела в атаке. Да и вообще по количеству забитых мячей (30) она отстает только от «Дерри Сити».
Поединки с «Шелбурном» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков был выигран один при 3 поражениях.
В нынешнем календарном году «Уотерфорд Юнайтед» сыграл вничью и уступил оппоненту. Причем поражение от «Шелбурна» вышло минимальным.
«Шелбурн»
Турнирное положение: Эта команда несется к чемпионскому титулу. Ныне «Шелбурн» пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Шелбурн» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Плюс у команды еще имеется матч в запасе.
Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела разжиться тремя очками. «Шелбурн» с минимальным счетом переиграл «Дандолк».
А вот до того команда потерпела поражение от «Слайго Роверс» (1:2). А вот встреча с «Шемрок Роверс» принес победу (2:0).
Команда уступила лишь трижды в 21 матче ирландского чемпионата. А вот забивает «Шелбурн» в среднем лишь гол за матч: 24 мяча в 21 поединке.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Шелбурн» выглядит вполне прилично. Да и оборона ошибается редко: 14 пропущенных мячей.
Вообще же «Шелбурн» уже 4 года не проигрывает «Уотерфорд Юнайтед». Да и шанс оторваться от преследователей у команды отличный.
Отличный сезон проводит Уильям Джарвис. Англичанин настрелял уже 7 мячей в нынешнем чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются оторваться от «Дерри Сити». Да и пора бы лидеру поднатореть в плане реализации!
Статистика для ставок
- «Уотерфорд Юнайтед» в среднем пропускает более гола за матч
- «Шелбурн» забивает в среднем гол за матч
- «Уотерфорд Юнайтед» уже 4 года не может одолеть «Шелбурн»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут действовать с позиции силы.
«Шелбурн» явно постарается закрепиться на первом месте, так что ждем от гостей острых атак.
Ставка: Победа «Шелбурна» за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35