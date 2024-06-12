«Манчестер Юнайтед» решил не увольнять тен Хага

продолжит работу на посту главного тренера

Несмотря на то, что команда слабо провела минувший сезон, руководство клуба решило предоставить нидерландскому специалисту еще один шанс, сообщает The Athletic.

Ожидается, что в ближайшее время «МЮ» обсудит с тен Хагом условия нового контракта.

Источник также отмечает, что ключевым фактором, повлиявшим на решение владельцев «МЮ», стала работа тен Хага с молодыми футболистами. В клубе довольны развитием Кобби Майну и Алехандро Гарначо, которые в конце сезона стали ключевыми игроками команды.

В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в английской Премьер-лиге, не вышел из группы в Лиге чемпионов и стал победителем Кубка Англии.