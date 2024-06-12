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    «Манчестер Юнайтед» решил не увольнять тен Хага

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    Эрик тен Хаг продолжит работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Несмотря на то, что команда слабо провела минувший сезон, руководство клуба решило предоставить нидерландскому специалисту еще один шанс, сообщает The Athletic.

    Ожидается, что в ближайшее время «МЮ» обсудит с тен Хагом условия нового контракта.

    Источник также отмечает, что ключевым фактором, повлиявшим на решение владельцев «МЮ», стала работа тен Хага с молодыми футболистами. В клубе довольны развитием Кобби Майну и Алехандро Гарначо, которые в конце сезона стали ключевыми игроками команды.

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