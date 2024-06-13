В матче 21-го тура ирландской Премьер-лиги сыграют две дублинские команды — «Сент-Патрикс» и «Шемрок Роверс». Начало поединка — в 21:45 по мск. «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Патрикс»

Турнирное положение: 8-кратный чемпион Ирландии в текущем первенстве на данный момент идет с 24 очками аж на восьмой позиции, опережая на восемь пунктов красную зону.

«Сент-Патрикс» за всю турнирную дистанцию отпраздновал шесть викторий, столько же раз еще сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей — 22:26.

Последние матчи: Два предыдущих матча «святые» провели против двух последних команда чемпионата и набрала в них только пункт. сперва в этом отрезке они уступили дома 2:3 «Дандолку», а затем в гостях расписали мировую с «Дроэдой» 0:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сент-Патрикс» за минувшие восемь встреч чемпионата смог выиграть всего лишь в одном поединке. Четыре раза за это время он еще проиграл и три игры закончил вничью. И только в трех случаях данного периода времени «красно-белые» уходили с поля без результативных действий.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: 21-кратный чемпион Ирландии и победитель четырех предыдущих в этом первенстве идет пока третьим с 31 очком в активе и на девять пунктов отстает от первой позиции.

«Шемрок Роверс» выиграл восемь матчей из 20 проведенных, семь раз играл вничью и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 29:20.

Последние матчи: В прошлом туре «обручи» в выездном поединке смогли одолеть аутсайдера «Дроэду» со счетом 2:0. А игровым днем ранее они на своей территории уступили с таким же результатом лидирующему «Шелбурну».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Шемрок Роверс» не лучшим образом провел свои семь предыдущих встреч чемпионата, проиграв три из них при двух победах и двух мировых исходах. А не смогли забить «зелено-белые» только в двух матчах из восьми предыдущих.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти предыдущих очных игр и раз уступил

В четырех из этих встреч играла ставка обе забьют и тотал больше

Дома «Сент-Патрикс» проиграл «Шемроку» в трех из четырех последних матчей

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: На «Шемрок Роверс» букмекеры дают коэффициент 1.91. Ничья оценена в 3.69, а победа «Сент-Патрикса» оценена в 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.88 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Шемрока», ведь она весьма уверенно играет против предстоящего противника, особенно на его поле.

Рекомендуемая ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.91.

Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, потому что в последних своих очных встречах эти клубы зачастую играли весьма результативно.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.88.