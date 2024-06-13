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    «Шемрок Роверс» положит в свою копилку три очка?

    «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс»
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    «Шемрок Роверс»
    В матче 21-го тура ирландской Премьер-лиги сыграют две дублинские команды — «Сент-Патрикс» и «Шемрок Роверс». Начало поединка — в 21:45 по мск. «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 13 Июня 2024 года

    Сент-Патрикс

  • Ирландия. Высшая лига
    •  Сент-Патрикс 21:45 Шэмрок Роверс

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
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    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: 8-кратный чемпион Ирландии в текущем первенстве на данный момент идет с 24 очками аж на восьмой позиции, опережая на восемь пунктов красную зону.

    «Сент-Патрикс» за всю турнирную дистанцию отпраздновал шесть викторий, столько же раз еще сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей — 22:26.

    Последние матчи: Два предыдущих матча «святые» провели против двух последних команда чемпионата и набрала в них только пункт. сперва в этом отрезке они уступили дома 2:3 «Дандолку», а затем в гостях расписали мировую с «Дроэдой» 0:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сент-Патрикс» за минувшие восемь встреч чемпионата смог выиграть всего лишь в одном поединке. Четыре раза за это время он еще проиграл и три игры закончил вничью. И только в трех случаях данного периода времени «красно-белые» уходили с поля без результативных действий.

    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: 21-кратный чемпион Ирландии и победитель четырех предыдущих в этом первенстве идет пока третьим с 31 очком в активе и на девять пунктов отстает от первой позиции.

    «Шемрок Роверс» выиграл восемь матчей из 20 проведенных, семь раз играл вничью и потерпел пять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 29:20.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «обручи» в выездном поединке смогли одолеть аутсайдера «Дроэду» со счетом 2:0. А игровым днем ранее они на своей территории уступили с таким же результатом лидирующему «Шелбурну».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Шемрок Роверс» не лучшим образом провел свои семь предыдущих встреч чемпионата, проиграв три из них при двух победах и двух мировых исходах. А не смогли забить «зелено-белые» только в двух матчах из восьми предыдущих.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти предыдущих очных игр и раз уступил

    • В четырех из этих встреч играла ставка обе забьют и тотал больше

    • Дома «Сент-Патрикс» проиграл «Шемроку» в трех из четырех последних матчей

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: На «Шемрок Роверс» букмекеры дают коэффициент 1.91. Ничья оценена в 3.69, а победа «Сент-Патрикса» оценена в 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Шемрока», ведь она весьма уверенно играет против предстоящего противника, особенно на его поле.

    Рекомендуемая ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.91.

    Прогноз: И также еще прогнозируем здесь верховой исход, потому что в последних своих очных встречах эти клубы зачастую играли весьма результативно.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.88.

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    «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс». В матче 21-го тура ирландской Премьер-лиги сыграют две дублинские команды — «Сент-Патрикс» и «Шемрок Роверс». Начало поединка — в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Шемрок Роверс» с коэффициентом 1.91.
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