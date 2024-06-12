ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024
  • 11:18
    • Клуб Роналду хочет подписать ведущего защитника «Реала»
  • 11:04
    • «Челси» заплатит 50 млн евро за нападающего «Астон Виллы»
  • 23:44
    • Дубль Роналду принес Португалии победу над Ирландией
    Все новости спорта

    Клуб Роналду хочет подписать ведущего защитника «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига Трансферы
    Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Антонио Рюдигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Рюдигер

    По информации El Chiringuito, в переходе немецкого футболиста заинтересован «Аль-Наср».

    Источник утверждает, что саудовский клуб предложил Рюдигеру четырехлетний контракт на 100 миллионов евро.

    На данный момент неизвестно, заинтересован ли 31-летний защитник в переезде на Средний Восток.

  • Месси, Винисиус и еще 12 футболистов, от которых ждут идеальной игры на Кубке Америки
  • Совсем скоро в США стартует турнир среди лучших команд Южной Америки
  • 07/06/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Рюдигера в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года.

    Напомним, за «Аль-Наср» выступают Криштиану Роналду и Садио Мане.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эйбар» пробьется в финал плей-офф
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Бразильцы смогут одержать победу?
  • США — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Эспаньол» вновь докажет свое превосходство
  • «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч США — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Дандолк — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Голуэй Юнайтед — Дроэда Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Богемианс — Дерри Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Уотерфорд Юнайтед — Шелбурн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сент-Патрикс — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры