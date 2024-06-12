Клуб Роналду хочет подписать ведущего защитника «Реала»

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
По информации El Chiringuito, в переходе немецкого футболиста заинтересован «Аль-Наср».
Источник утверждает, что саудовский клуб предложил Рюдигеру четырехлетний контракт на 100 миллионов евро.
На данный момент неизвестно, заинтересован ли 31-летний защитник в переезде на Средний Восток.
Transfermarkt оценивает стоимость Рюдигера в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Контракт Рюдигера с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, за «Аль-Наср» выступают Криштиану Роналду и Садио Мане.