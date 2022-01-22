В 19:00 22.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Брест» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.19 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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