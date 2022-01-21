«Краснодар» расстался с защитником

«Краснодар» расторг контракт с сербским защитником. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Сербский защитник провёл за «быков» 76 матчей и забил 2 гола.

Мы благодарим Уроша @Uros5Spajic за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/UWGiaz60Jm — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 21, 2022

28-летний серб выступал за «Краснодар» с 2018 года. Он провел за южан 76 матчей и забил два мяча.

В текущем сезоне на его счету десять игр и один забитый гол.