«Ростов» объявил о переходе вингера «Спартака»

объявил о переходе полузащитника

19-летний воспитанник академии московского «Спартака» подписал с клубом контракт сроком на 4,5 года.

В нынешнем сезоне ФНЛ вингер провел 21 матч за «Спартак-2», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Степан периодически привлекался к тренировкам первой команды «Спартака», попадал в заявку на матчи РПЛ и Лиги Европы.

Мельников провел один матч в чемпионате России, выйдя на замену в 16-м туре РПЛ с «Уфой» (1:1).