«Ростов» объявил о переходе вингера «Спартака»

Степан Мельников Фото: globallookpress.com
19-летний воспитанник академии московского «Спартака» подписал с клубом контракт сроком на 4,5 года.
В нынешнем сезоне ФНЛ вингер провел 21 матч за «Спартак-2», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Степан периодически привлекался к тренировкам первой команды «Спартака», попадал в заявку на матчи РПЛ и Лиги Европы.
Мельников провел один матч в чемпионате России, выйдя на замену в 16-м туре РПЛ с «Уфой» (1:1).
19-летний полузащитник Степан Мельников подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.— Football Club Rostov (@rostovfc) January 20, 2022
Степан — воспитанник академии московского «Спартака». Дебютировал за «красно-белых» в ноябре 2021-го года в матче против «Уфы».
Добро пожаловать в «Ростов»! Желаем успешной игры! pic.twitter.com/udUUsVQqE3