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    «Ростов» объявил о переходе вингера «Спартака»

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    ФК «Ростов» объявил о переходе полузащитника Степана Мельникова.

    Степан Мельников
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    Степан Мельников

    19-летний воспитанник академии московского «Спартака» подписал с клубом контракт сроком на 4,5 года.

    В нынешнем сезоне ФНЛ вингер провел 21 матч за «Спартак-2», забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

    Степан периодически привлекался к тренировкам первой команды «Спартака», попадал в заявку на матчи РПЛ и Лиги Европы.

    Мельников провел один матч в чемпионате России, выйдя на замену в 16-м туре РПЛ с «Уфой» (1:1).

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