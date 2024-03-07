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    «Женис» — «Шахтер» Караганда. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Женис» — «Шахтер» Караганда
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    «Шахтер» Караганда
    В рамках 2-го тура чемпионата Казахстана 7 марта пройдет матч «Женис» — «Шахтер» Караганда. Начало — 12:30 (мск). «Женис» — «Шахтер» Караганда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 07 Марта 2024 года
    Женис
  • Астана
    •  Женис 12:30 Шахтёр Крг Шахтёр Крг
  • Караганда
    •

    «Женис»

    Турнирное положение: «Женис» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Скорее всего, команде уготована борьба за сохранение прописки в элите.

    При этом «Женис» даже в контрольных поединках отнюдь не блистал. В 3 спаррингах команда проиграла дважды при одной ничьей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Казахстана команда уступила. «Женис» проиграл «Астане» со счетом 0:2.

    Вообще, в 4 своих последних матчах «Женис» проиграл трижды при одной ничьей. В этих поединках игроки команды не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 раз.

    Особенное беспокойство вызывает крайне слабая атака. Да и вообще, пока непонятно, за счет чего «Женис» может конкурировать в элите казахстанского футбола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда явно не преуспевает. У «Жениса» не выходит абсолютно ничего.

    Матчи против «горняков» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Женис» выиграл и проиграл по 2 раза.

    И уж совсем очевидно, что «Женис» постарается добыть первые очки в чемпионате. Вот только проблем в игре команды громадье.

    «Шахтер» Караганда

    Турнирное положение: «Горняки» наверняка постараются избежать борьбы за выживание. Вот только старт чемпионата для команды вышел ужасающим.

    Да и вообще, «Шахтер» Караганда откровенно неудачно провел зимние контрольные поединки. Оба были проиграны, причем не самым сильным соперникам.

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    • Последние матчи: в стартовом туре чемпионата команда потерпела сокрушительное поражение. «Шахтер» Караганда уступил «Ордабасам» (0:5).

    До того команда по всем статьям уступила полпреду второй российской лиги «Уфе» (0:3). И лишь «Пюнику» «горняки» дали бой (1:2).

    Вообще, «Шахтер» Караганда пока и близко не выглядит монолитным коллективом. Главной проблемой команды является слабая оборона.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Шахтер» Караганда видится потенциальным борцом за выживание. «Горняки» откровенно не впечатляют.

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    Правда, не побеждают карагандинцы еще с сентября прошлого года. Да и вообще, непонятно, за счет чего команда будет прибавлять.

    Плюс ко всему, «Шахтер» Караганда слишком часто пропускает. Да и с реализацией у команды имеются проблемы.

    И уж совсем очевидно, что гости постараются зацепиться за очки. Карагандинцы явно намерены воспользоваться проблемами новичка элиты.

    Статистика для ставок

    • «Женис» не забивал в 4 своих последних поединках

    • «Шахтер» Караганда проиграл все 3 матча в текущем календарном году

    • в стартовом туре «горняки» пропустили 5 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Женис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: Обе команды крайне слабо атакуют, так что кому-то точно не удастся отличиться.

    И те, и другие не будут особо рисковать, да и вообще, в созидательном плане выглядят убого.

    Ставка: Обе не забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Шахтер» Караганда с коэффициентом 2.02. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех?
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