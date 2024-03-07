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    «Металлург» Мг снова будет успешен в гостях?

    «Амур» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Металлург» Мг
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    «Металлург» Мг во второй домашней встрече
    В четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 7 марта. Начало встречи — в 12:00 (мск). «Амур» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2024 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Амур»

    Турнирное положение: Заключительный этап регулярного сезона хабаровчане провели в неуступчивой борьбе за последний доступный плей-офф слот на Востоке, который в итоге достался им благодаря 71 баллу.

    Последние матчи: В феврале «Амур» вышел на пик формы. Это позволило ему провести достойный первый матч на катке «Магнитки», который, хоть и закончился поражением — 1:2, подразумевал равное соперничество на льду.

    Амур — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

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    Со второй попытки аутсайдеру хватило настойчивости для того, чтобы небольшое чудо в виде дебютной победы в серии свершилось: «Амур» одержал верх со счетом 3:2.

    С ничьей за плечами команда Андрея Мартемьянова провела относительно неплохой матч в Хабаровске: игра завершилась поражением — 2:3, но за три периода «Амур» ни разу не намекнул на какую-либо беспомощность.

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    Не сыграют: Евгений Грачев, Сергей Лапин, Кэмерон Ли и Петр Хохряков не помогут «Амуру» из-за травм.

    Состояние команды: Несмотря на счет в серии, свидетельствующий не в пользу «Амура», он все еще способен побороться за шанс восстановить равновесие и продлить кампанию, за которую так упорно бился в регулярке.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: На финише регулярки магнитогорцы успешно завершили важнейшие в турнирном плане матчи, благодаря чему закрепились в статусе первой команды Востока с 95 очками.

    Последние матчи: В роли явного фаворита пары «Металлург» Мг принимал «Амур», над которым одержал верх в первой встрече, но по ходу игры столкнулся с рядом проблем и чрезмерной решимостью гостей — 2:1.

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    • Во втором матче выехать исключительно за счет разницы в классе не удалось: «Металлург» Мг имел ощутимое статистическое преимущество, но соперник превзошел его в реализации — главном компоненте, который разрушил планы лидера Востока — 2:3.

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    1:1 в преддверии выезда в Хабаровск — не тот результат, на который надеялась команда Андрея Разина. Но на гостевой площадке «Магнитке» удалось вернуть серию под контроль благодаря второй победе — 3:2.

    Не сыграют: На текущий момент потери в составе «Металлурга» Мг отсутствуют.

    Состояние команды: Победа в третьем матче серии может стать ключевой в контексте уверенности фаворита, которому в таких случаях важно управлять ситуацией, поскольку «Амур» проводит раунд с безумной самоотдачей и не позволяет «Магнитке» закончить серию в одну калитку.

    Статистика для ставок

    • До начала Кубка Гагарина «Амур» выиграл в пяти домашних матчах подряд, включая победу над «Металлургом» Мг со счетом 7:6.

    • Во всех очных встречах регулярного сезона команда Разина забрасывала в ворота «Амура» от трех шайб и более

    • Перед плей-офф «Металлург» Мг потерпел пять поражений в семи последних встречах регулярки в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.30, ничья — в 3.50, а победа «Металлурга» Мг — в 2.14.

    Поставить на тотал больше 4.5 можно за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

    Прогноз: В нынешних условиях магнитогорцы понимают, что теперь все зависит исключительно от них: победа в следующем матче практически гарантирует проход дальше. Этот шанс слишком соблазнителен, чтобы его упускать.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.06.

    Прогноз: В основном текущая серия получается результативной. Во многом это стало возможным благодаря настырности «Амура», который не намерен закрываться и осторожничать во встрече, претендующей на роль ключевой.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Металлург» Мг с коэффициентом 2.06. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг снова будет успешен в гостях?
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