«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов испанскийпотерпел поражение от французскогосо счетом 1:2.

Первая игра также закончилась победой парижан с таким же результатом.

На 15-й минуте гостей вывел вперед Киллиан Мбаппе, получивший великолепный пас от Усмана Дембеле и неотразимо пробивший в правый угол ворот.

На 56-й минуте Мбаппе увеличивает преимущество своей команды, после отличного навеса Ли Кан Ина.

На 63-й минуте гол Андера Барренечеа был отменен из-за офсайда, но «Реал Сосьедад» все равно смог забить гол престижа на 89-й минуте после точного удара Микеля Мерино.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.