«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

Киллиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Первая игра также закончилась победой парижан с таким же результатом.
На 15-й минуте гостей вывел вперед Киллиан Мбаппе, получивший великолепный пас от Усмана Дембеле и неотразимо пробивший в правый угол ворот.
На 56-й минуте Мбаппе увеличивает преимущество своей команды, после отличного навеса Ли Кан Ина.
На 63-й минуте гол Андера Барренечеа был отменен из-за офсайда, но «Реал Сосьедад» все равно смог забить гол престижа на 89-й минуте после точного удара Микеля Мерино.
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