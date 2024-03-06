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    «ПСЖ» без проблем победил «Реал Сосьедад» и в ответном матче ЛЧ

    «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Реал Сосьедад» потерпел поражение от французского «ПСЖ» со счетом 1:2.

    Киллиан Мбаппе
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    Киллиан Мбаппе

    Первая игра также закончилась победой парижан с таким же результатом.

    На 15-й минуте гостей вывел вперед Киллиан Мбаппе, получивший великолепный пас от Усмана Дембеле и неотразимо пробивший в правый угол ворот.

    На 56-й минуте Мбаппе увеличивает преимущество своей команды, после отличного навеса Ли Кан Ина.

    На 63-й минуте гол Андера Барренечеа был отменен из-за офсайда, но «Реал Сосьедад» все равно смог забить гол престижа на 89-й минуте после точного удара Микеля Мерино.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

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