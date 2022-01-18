Тюкавин: Были варианты в Италии и Англии, но зачем мне туда ехать неготовым?

Нападающий «Динамо»признался, что у него уже была возможность продолжить карьеру в Европе.

«Агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?

Сам статус клуба мне не так важен. Все упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

Если тебя зовет топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в "Динамо", какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли — заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с Динамо», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».