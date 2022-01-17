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    Фетисов рассказал о пользе от запрета на легионеров в РПЛ

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    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что запрет на легионеров может пойти на пользу российскому футболу.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Почему отмена легионеров — это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате.

    Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны.

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    • Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди российских спортсменов. При этом нужно будет ввести потолок зарплат. Тогда будет совершенно другая картина. За пять или более лет мы уже увидим результаты. И если в каждой команде будет по 6-7 добротных футболистов, это также создаст конкуренцию в сборной России», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

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