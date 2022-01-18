В «Бенфике» отреагировали на слухи о возможном назначении Шевченко

сделала специальное заявление, в котором отреагировала на информацию в прессе о возможном назначениина пост главного тренера.

«Бенфика уточняет, что не обращалась к Шевченко или любому другому тренеру, после ухода Жорже Жезуша.

Единственным тренером, к которому обращалась "Бенфика", был Нельсон Вериссимо, который будет руководить командой как минимум до конца этого сезона», — говорится в сообщении лиссабонского клуба.

Стоит отметить, что пост президента «Бенфики» занимает Руй Кошта, который ранее играл вместе с Шевченко за «Милан». Именно украинец порекомендовал Коште приобрести нападающего Романа Яремчука.

Ранее «Бенфика» расторгла контракт с Жорже Жезушем, которого не хотели видеть в команде болельщики.

Напомним, Шевченко в середине января был уволен с поста главного тренера «Дженоа». Сообщалось, что украинский специалист может возглавить сборную Польши.