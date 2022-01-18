В АПЛ перенесен еще один матч

Перенесенный матч 17-го тура АПЛ, в котором «Бернли» на домашнем стадионе «Терф Мур» должен был принять «Уотфорд» во вторник, 18 января, — будет вновь отложен. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу лиги.

Как отмечает источник, «Бернли» попросил об отсрочке ранее в понедельник, а главный тренер Шон Дайч заявил, что в его распоряжении только 10 игроков основного состава. При этом регламент лиги предусматривает, что в заявке клуба должно быть 13 полевых футболистов и один вратарь.

Напомним, первоначально матч должен был состояться в декабре, но был отменен из-за вспышки коронавируса в «Уотфорде».

«Бернли» замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав 11 очков в 17 матчах. «Уотфорд» идет на 17-м месте (14 очков в 19 играх).