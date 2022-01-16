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    Реал Мадрид — Атлетик прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

    Реал Мадрид — Атлетик: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетик
    В 21:30 начнётся прямая трансляция матча «Реал Мадрид» — «Атлетик» в Суперкубоке Испании.

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Реал Мадрид» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Атлетик».

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