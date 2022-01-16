Мадридский «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет 16 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

У «Реала» в полуфинале был тяжелейший матч против «Барселоны». Вопреки ожиданиям, каталонцы почти ни в чем не уступали «Мадриду».

Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме команда Карло Анчелотти вырвала победу благодаря голу Федерико Вальверде.

А лучшими в составе «Реала» снова были Карим Бензема и Жуниор Винисиус, забившие по одному мячу. Бразилец же терроризировал оборону «Барсы» с первой до последней минуты.

В предстоящем матче «Реалу» точно не поможет Даниэль Карвахаль. В пятницу стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, на правом фланге в защите сыграет Лукас Васкес.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем остановил в полуфинале «Атлетико». Но это вряд ли можно назвать сенсацией. В этом сезоне команда Диего Симеоне не впечатляет.

Хотя в прошедшем матче «Атлетико» первым забил, и, казалось, что ситуация под контролем. Но после 70-й минуты баски сначала отыгрались, а потом забили и победный гол.

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Интересно, что в январе «Атлетик» провел уже четыре матча и еще ни разу не проиграв, одержав при этом четыре победы и пропустив лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью в основное время букмекеры предлагают 4.15, а победу «Атлетика» — за 5.35.

«Реал» фаворит, это понятно, но в то же время надо не забывать, что год назад «Атлетик» обыграл в Суперкубке и «Мадрид», и «Барселону».

Можно не сомневаться, баски просто так не сдадутся.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.08.

Матч против «Атлетика» будет для «Реала» таким же сложным, как и против «Барсы».