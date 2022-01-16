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    «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?

    «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз, ставки (к. 2.08) на финал Суперкубка Испании 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Атлетик»
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    Карим Бензема и Винисиус
    Мадридский «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет 16 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 21:30 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал»

    У «Реала» в полуфинале был тяжелейший матч против «Барселоны». Вопреки ожиданиям, каталонцы почти ни в чем не уступали «Мадриду».

    Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме команда Карло Анчелотти вырвала победу благодаря голу Федерико Вальверде.

    А лучшими в составе «Реала» снова были Карим Бензема и Жуниор Винисиус, забившие по одному мячу. Бразилец же терроризировал оборону «Барсы» с первой до последней минуты.

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    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем остановил в полуфинале «Атлетико». Но это вряд ли можно назвать сенсацией. В этом сезоне команда Диего Симеоне не впечатляет.

    Хотя в прошедшем матче «Атлетико» первым забил, и, казалось, что ситуация под контролем. Но после 70-й минуты баски сначала отыгрались, а потом забили и победный гол.

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что в январе «Атлетик» провел уже четыре матча и еще ни разу не проиграв, одержав при этом четыре победы и пропустив лишь два мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью в основное время букмекеры предлагают 4.15, а победу «Атлетика» — за 5.35.

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    «Реал» фаворит, это понятно, но в то же время надо не забывать, что год назад «Атлетик» обыграл в Суперкубке и «Мадрид», и «Барселону».

    Можно не сомневаться, баски просто так не сдадутся.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.08.

    Матч против «Атлетика» будет для «Реала» таким же сложным, как и против «Барсы».

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    «Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
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