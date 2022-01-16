«Реал»
У «Реала» в полуфинале был тяжелейший матч против «Барселоны». Вопреки ожиданиям, каталонцы почти ни в чем не уступали «Мадриду».
Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме команда Карло Анчелотти вырвала победу благодаря голу Федерико Вальверде.
А лучшими в составе «Реала» снова были Карим Бензема и Жуниор Винисиус, забившие по одному мячу. Бразилец же терроризировал оборону «Барсы» с первой до последней минуты.
В предстоящем матче «Реалу» точно не поможет Даниэль Карвахаль. В пятницу стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, на правом фланге в защите сыграет Лукас Васкес.
«Атлетик»
«Атлетик» тем временем остановил в полуфинале «Атлетико». Но это вряд ли можно назвать сенсацией. В этом сезоне команда Диего Симеоне не впечатляет.
Хотя в прошедшем матче «Атлетико» первым забил, и, казалось, что ситуация под контролем. Но после 70-й минуты баски сначала отыгрались, а потом забили и победный гол.
Интересно, что в январе «Атлетик» провел уже четыре матча и еще ни разу не проиграв, одержав при этом четыре победы и пропустив лишь два мяча.
Прогноз и ставка
На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью в основное время букмекеры предлагают 4.15, а победу «Атлетика» — за 5.35.
«Реал» фаворит, это понятно, но в то же время надо не забывать, что год назад «Атлетик» обыграл в Суперкубке и «Мадрид», и «Барселону».
Можно не сомневаться, баски просто так не сдадутся.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.08.
Матч против «Атлетика» будет для «Реала» таким же сложным, как и против «Барсы».