Алонсо: В матче с «Сити» был наш последний шанс сохранить перспективы на титул

Защитник «Челси»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче АПЛ.

«Это печально. Возможно, это был последний шанс сохранить реальные перспективы на победу в АПЛ. Мы будем стараться до конца, пока математически всё возможно, но будет очень трудно.

У нас были моменты, но мы принимали неверные решения в атаке и не могли создать больше голевых ситуаций, и более того, мы не смогли реализовать те моменты, что у нас были.

Это был сложный матч, но мы знали, что так будет, и хотя мы полностью не контролировали игру и не доминировали во владении мячом, у нас были моменты. Мы хорошо защищались всей командой.

У нас были моменты, и мы могли выйти вперед, мы были близки к тому, чтобы получить что-то в этом матче. До встречи мы ожидали нечто подобное, но мы сражались, и конечно, мы разочарованы», — цитирует Алонсо сайт «Челси».