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    Тухель прокомментировал поражение от «Ман Сити»

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    Наставник «Челси» Томас Тухель остался недоволен большим количеством потерь мяча у своей команды.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Такое могло произойти. Мы заслужили ничью. Мы не допускали явных моментов — один из них пришёл из-за большой ошибки в первом тайме. Но нас оказывалось не очень сильное давление.

    Мы неплохо сыграли. Я доволен самоотдачей игроков. Мы побеждали "Манчестер Сити" в подобных встречах. Сейчас другие ощущения, но всё сложилось, как сложилось.

    Мы допустили слишком много простых потерь мяча. На таком уровне это недопустимо. Сегодня это было нашей большой проблемой.

    Бывали моменты, когда "Челси" приходилось тяжело, но не больше, чем в первом тайме. Тогда мы могли сыграть намного лучше и создать качественные моменты, если бы контролировали мяч», — цитирует Тухеля BBC.

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