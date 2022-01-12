«Урал» объявил о переходе лучшего бомбардира ФНЛ

Александр Юшин продолжит карьеру в РПЛ Фото: twitter.com/FCURAL
Клуб из Екатеринбурга не стал разглашать детали трансфера и контракта с 26-летнимим футболистом.
Юшин забил 18 мячей в 25-ти матчах текущего чемпионата ФНЛ. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.
Transfermarkt оценивает оценивает рыночную стоимость Юшина в 600 тысяч евро.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.
Ранее сообщалось, что «Урал» готов подписать контракт с Олегом Шатовым, который в начале сезона решил приостановить карьеру.