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    «Барселона» упустила выездную победу над «Гранадой»

    «Гранада» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Счет был открыт на 57-й минуте — Де Йонг поразил ворота «Гранады» точным ударом головой. Голевую передачу записал на свой счёт Дани Алвес.

    На 79-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Гави во второй раз в матче нарушил правила на жёлтую карточку и по совокупности фолов досрочно отправился отдыхать в раздевалку.

    А на 89-й минуте розыгрыш углового у ворот «Барсы» привёл к тому, что счёт в матче стал равным. Антонио Пуэртас с разворота из пределов штрафной вогнал мяч в ворота гостей.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Барселона 1:1
    Голы: 0:1 Люк де Йонг (57'), 1:1 Антонио Пуэртас (89') Предупреждения: Pablo Gavira (22'), Максим Гоналон (31'), Клеман Лангле (56'), Мемфис Депай (69'), Pablo Gavira (80'), Жерар Пике (80'), Abdessamad Ezzalzouli (83'), Карлос Бакка (90 + 3')

    «Барселона» с 32 очками занимает 6-е место в чемпионате Испании. «Гранада» с 24 очками в активе располагается на 12-й строчке таблицы Примеры.

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