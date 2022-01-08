«Гранада» — «Барселона»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 20-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет был открыт на 57-й минуте — Де Йонг поразил ворота «Гранады» точным ударом головой. Голевую передачу записал на свой счёт Дани Алвес.

На 79-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Гави во второй раз в матче нарушил правила на жёлтую карточку и по совокупности фолов досрочно отправился отдыхать в раздевалку.

А на 89-й минуте розыгрыш углового у ворот «Барсы» привёл к тому, что счёт в матче стал равным. Антонио Пуэртас с разворота из пределов штрафной вогнал мяч в ворота гостей.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Барселона 1:1 Голы: 0:1 Люк де Йонг (57'), 1:1 Антонио Пуэртас (89') Предупреждения: Pablo Gavira (22'), Максим Гоналон (31'), Клеман Лангле (56'), Мемфис Депай (69'), Pablo Gavira (80'), Жерар Пике (80'), Abdessamad Ezzalzouli (83'), Карлос Бакка (90 + 3')

«Барселона» с 32 очками занимает 6-е место в чемпионате Испании. «Гранада» с 24 очками в активе располагается на 12-й строчке таблицы Примеры.