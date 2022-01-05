Жиго может перейти в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака»может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает, французского футболиста хочет подписать «Трабзонспор».

Турецкий клуб уже ведет переговоры с представителями Жиго, но на данный момент у них есть разногласия по финансовым условиям контракта.

Соглашение Жиго со «Спартаком» рассчитано до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что московский клуб хочет продлить контракт с игроком, который склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе.

Напомним, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в турецкий «Антальяспор».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.