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    Жиго может перейти в «Трабзонспор»

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    Защитник «Спартака» Самюэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    Как сообщает, французского футболиста хочет подписать «Трабзонспор».

    Турецкий клуб уже ведет переговоры с представителями Жиго, но на данный момент у них есть разногласия по финансовым условиям контракта.

    Соглашение Жиго со «Спартаком» рассчитано до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что московский клуб хочет продлить контракт с игроком, который склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе.

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    • Напомним, полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в турецкий «Антальяспор».

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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