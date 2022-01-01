«Спартак» — самый популярный российский клуб в соцсетях по итогам 2021 года

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что клуб стал самым популярным в соцсетях в 2021 году. Официальный сайт москвичей сослался на рейтинг Blinkfire Analytics.

«За прошедший год публикации красно-белых собрали 108 миллионов взаимодействий: это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя "Зенита" (52,6 млн). Третье место — у ЦСКА (19,1 млн), четвёртое — у "Локомотива" (16,1 млн), пятое — у "Рубина" (5,7 млн).

"Спартак" также занимает первое место в РПЛ по приросту аудитории (2,4 миллиона новых подписчиков в 2021-м), по просмотрам видео во всех соцсетях (680 миллионов) и по средней вовлечённости подписчиков», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В декабре 2021 года «Спартак» стал самым популярным клубом в TikTok.