Генич об отставке Гончаренко: Ощущение, что в «Краснодаре» был внутренний конфликт

Известный комментаторпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Комплекс причин, по которым "Краснодар" принял это решение. Не совсем удовлетворительная игра команды в первой части чемпионата. Есть ощущение, что существовал внутренний конфликт в клубе, недопонимание между тренерским штабом и позицией руководства.

Это решение неожиданное со всех точек зрения, перед сборами они решили сменить тренера. Может быть, после первой части чемпионата они занимались поисками нового специалиста, с кем-то уже сумели договориться и только после этого решили прощаться. Отставка Зубика, который был первым приглашенным тренером Виктора Михайловича, могла сломать отношения внутри клуба. Эта была приглашенная персона главного тренера, после этого Ганчаренко мог обидеться.

Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным с точки зрения принятия решений, было много критики в адрес Мурада Мусаева, но Сергей Николаевич продолжал доверять тренеру и не совершал импульсивных поступков. В "Краснодаре" не любят менять тренеров, если посмотреть на историю клуба. Это решение не импульсивное, а продуманное.

Трудно предположить, кто возглавит "Краснодар", это должен быть тренер русскоговорящий, у клуба всегда есть план на своих тренеров, так было с Мусаевым. Себя уже зарекомендовал Марко Николич, почему бы его не рассмотреть. Можно было бы Михаила Галактионова из молодежной сборной привлечь, но сильно в этом сомневаюсь. А Николич — интересный вариант для Краснодара», — приводит слова Генича «Матч ТВ».