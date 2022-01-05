ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сандро ШварцЛучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем
  • 10:14
    • «Краснодар» расторг контракт с Гончаренко
  • 11:50
    • СМИ назвали еще одного кандидата на пост главного тренера «Краснодара»
  • 11:17
    • Шевченко может возглавить сборную Польши
  • 11:09
    • СМИ: Николич возглавит «Краснодар»
    Все новости спорта

    Генич об отставке Гончаренко: Ощущение, что в «Краснодаре» был внутренний конфликт

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Константин Генич прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «Комплекс причин, по которым "Краснодар" принял это решение. Не совсем удовлетворительная игра команды в первой части чемпионата. Есть ощущение, что существовал внутренний конфликт в клубе, недопонимание между тренерским штабом и позицией руководства.

    Это решение неожиданное со всех точек зрения, перед сборами они решили сменить тренера. Может быть, после первой части чемпионата они занимались поисками нового специалиста, с кем-то уже сумели договориться и только после этого решили прощаться. Отставка Зубика, который был первым приглашенным тренером Виктора Михайловича, могла сломать отношения внутри клуба. Эта была приглашенная персона главного тренера, после этого Ганчаренко мог обидеться.

    Галицкого нельзя назвать человеком импульсивным с точки зрения принятия решений, было много критики в адрес Мурада Мусаева, но Сергей Николаевич продолжал доверять тренеру и не совершал импульсивных поступков. В "Краснодаре" не любят менять тренеров, если посмотреть на историю клуба. Это решение не импульсивное, а продуманное.

  • СМИ: Николич возглавит «Краснодар»
  • Читайте по теме

    • Трудно предположить, кто возглавит "Краснодар", это должен быть тренер русскоговорящий, у клуба всегда есть план на своих тренеров, так было с Мусаевым. Себя уже зарекомендовал Марко Николич, почему бы его не рассмотреть. Можно было бы Михаила Галактионова из молодежной сборной привлечь, но сильно в этом сомневаюсь. А Николич — интересный вариант для Краснодара», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в кубковом лондонском дерби?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Барселона» не заметит провинциалов?
  • «Линарес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Показательная месть от «сливочных»?
  • «Алькояно» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.37
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линарес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Алькояно — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры