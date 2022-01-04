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    Источник: Медина в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом с ЦСКА

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    Атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    24-летний парагваец в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом в армейский клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Стороны согласовали основные детали сделки. Медина перейдет на правах свободного агента — его контракт истек 31 декабря.

    В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 результативных передаачи.

    Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

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