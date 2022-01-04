Источник: Медина в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом с ЦСКА

Хесус Медина Фото: globallookpress.com
24-летний парагваец в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом в армейский клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Стороны согласовали основные детали сделки. Медина перейдет на правах свободного агента — его контракт истек 31 декабря.
В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 результативных передаачи.
Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.