Источник: Медина в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом с ЦСКА

Атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити»близок к переходу в

24-летний парагваец в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом в армейский клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали основные детали сделки. Медина перейдет на правах свободного агента — его контракт истек 31 декабря.

В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 результативных передаачи.

Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.