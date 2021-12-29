Ван Дейк: Промах с пенальти — это обидно

Защитник «Ливерпуля»прокомментировал поражение от «Лестера» в матче 20 тура АПЛ (0:1).

«Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо оборонялись, а мы не показали свою игру. "Лестер" создал не так много моментов, но выглядел достаточно опасно.

Мы должны делать выводы и идти дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороны. Конечно, промах с пенальти — это обидно», — передаёт слова защитника «Ливерпуля» Daily Mail со ссылкой на Amazon Prime.

«Ливерпуль» по-прежнему второй в таблице. У него 41 очко в 18 матчах.