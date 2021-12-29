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    Ван Дейк: Промах с пенальти — это обидно

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Лестера» в матче 20 тура АПЛ (0:1).

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Я думаю, что они победили заслуженно, хотя, конечно, это зависело и от нас. Они хорошо оборонялись, а мы не показали свою игру. "Лестер" создал не так много моментов, но выглядел достаточно опасно.

    Мы должны делать выводы и идти дальше. Это часть футбола. У нас были моменты, но сегодня удача была не на нашей стороны. Конечно, промах с пенальти — это обидно», — передаёт слова защитника «Ливерпуля» Daily Mail со ссылкой на Amazon Prime.

    «Ливерпуль» по-прежнему второй в таблице. У него 41 очко в 18 матчах.

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