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    Левандовски — человек года по версии kicker

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал человеком года по версии немецкого спортивного издания kicker, сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Поляк стал девятым представителем «Баварии», который получил этот приз. До него kicker награждал Эриха Риббека (1992), Томаса Хельмера (1996), Лотара Маттеуса (1999), Оливера Кана (2001), Михаэля Баллака (2002), Франка Рибери (2008, 2013), Бастиана Швайнштайгера (2010) и Ханса-Дитера Флика (2020).

    Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, уступив только Лионелю Месси. В сезоне-2020/21 33-летний форвард забил 41 гол в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера, а за календарный 2021-й у него 43 мяча во всех турнирах.

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