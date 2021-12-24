«Ростов» подписал хавбека «Лиллестрёма»

Магнус Кнудсен Фото: globallookpress.com
Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 4,5 года.
Магнус — воспитанник «Лиллестрёма», игрок сборной Норвегии (до 20 лет). В 2019-м дебютировал в высшей лиге Норвегии.
В сезоне-2020/21 он принял участие в 33 матчах в разных турнирах, отдал 3 голевые передачи.
Магнус Кнудсен — игрок «Ростова» ✍️
20-летний полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года.— Football Club Rostov (@rostovfc) December 23, 2021
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