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    «Ростов» подписал хавбека «Лиллестрёма»

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    «Ростов» объявил о подписании контракта с норвежским полузащитником Магнусом Кнудсеном.

    Магнус Кнудсен
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    Магнус Кнудсен

    Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 4,5 года.

    Магнус — воспитанник «Лиллестрёма», игрок сборной Норвегии (до 20 лет). В 2019-м дебютировал в высшей лиге Норвегии.

    В сезоне-2020/21 он принял участие в 33 матчах в разных турнирах, отдал 3 голевые передачи.

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