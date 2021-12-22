«Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 2:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Прорвался по флангу Бернардески, накрутил финтом двоих защитников и пробил по воротам. На пути мяча оказался Мойзе Кин и головой переправил сферу точно в нижний ближний угол, дезориентировав Краньо.

А на 83-й минуте перехватил мяч в центре поля Кулушевски и тут же отдал поперек на Федерико Бернардески, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол.