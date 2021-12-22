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    «Ювентус» обыграл «Кальяри» в Турине

    «Ювентус» — «Кальяри»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Кальяри» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Прорвался по флангу Бернардески, накрутил финтом двоих защитников и пробил по воротам. На пути мяча оказался Мойзе Кин и головой переправил сферу точно в нижний ближний угол, дезориентировав Краньо.

    А на 83-й минуте перехватил мяч в центре поля Кулушевски и тут же отдал поперек на Федерико Бернардески, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Кальяри 2:0
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (40'), 2:0 Федерико Бернардески (83') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Родриго Бентанкур, Артур (Мануэль Локателли, 82'), Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 46'), Федерико Бернардески (Маттиа Де Шильо, 89'), Альваро Мората (Kaio Jorge, 89'), Мойзе Кин (Деян Кулушевски, 72') Кальяри: Гастон Перейро (Леонардо Паволетти, 64'), Жоао Педро, Далберт (Бальде Кейта, 84'), Альберто Грасси, Алессандро Дейола (Кристиан Олива, 71'), Хараламбос Ликояннис, Андреа Карбони, Лука Чеппители, Габриэле Цаппа, Рауль Белланова, Алессио Краньо Предупреждения: Андреа Карбони (24'), Далберт (35'), Леонардо Паволетти (85')
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