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    Черышев: Довольно легко нашли с Карпиным общий язык

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    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев сравнил нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    «Последний раз общались с Черчесовым как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались.

    С тех пор не переписывались.

    Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер — Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.

    Самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей? Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят.

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    • Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира», — приводит слова Черышева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта в Москве.

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