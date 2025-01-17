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    Команда Роналду не оставит шансов «Аль-Таавуну»

    «Аль-Таавун» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 17 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Таавун» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    17 января в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 17 Января 2025 года

    Аль-Таавун

  • Бурайда
    •  Аль-Таавун 20:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Таавун»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент она расположилась на 8 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Таавун» не столь мощно атакует, отличившись всего 17 забитыми мячами в 14 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Таавун» переиграл «Аль-Кадисию» (3:0).

    При этом до того команда уступила той же «Аль-Кадисии» (0:3). Да и поединок с «Аль-Ахли» завершился досадной коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Таавун» забил 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Таавун» всего на 5 зачетных баллов отстает от топ-5. Да и оборона команды ошибается относительно нечасто.

    При этом «Аль-Таавун» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и последний очный поединок с «Аль-Насром» вышел победным (1:0).

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 13 раз в 14 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Со счетом 3:1 был обыгран «Аль-Ахдуд» (3:1).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Иттихада» (1:2). Плюс поединок с «Аль-Саддом» также завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Наср» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда Криштиану Роналду на 9 очков отстает от дуэта лидеров.

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    При этом «Аль-Наср» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

    Плюс команда до последней виктории уступила в 2 поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Роналду уже настрелял 11 мячей в чемпионате, и явно мотивирован забраться на вершину бомбардирской гонки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают примерно раз за матч

    • «Аль-Наср» забивает в среднем аккурат 2 гола за матч

    • «Аль-Наср» до последней победы уступил дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Аль-Наср» постепенно набирает обороты, и уж точно будет активно атаковать.

    «Аль-Таавун» на данном этапе нестабилен, плюс команда Роналду постарается приблизиться к дуэту лидеров.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.25

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