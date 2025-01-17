Аль-Таавун
Аль-Наср
«Аль-Таавун»
Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках лиги. На текущий момент она расположилась на 8 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Таавун» не столь мощно атакует, отличившись всего 17 забитыми мячами в 14 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 14 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Таавун» переиграл «Аль-Кадисию» (3:0).
При этом до того команда уступила той же «Аль-Кадисии» (0:3). Да и поединок с «Аль-Ахли» завершился досадной коллизией (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Аль-Таавун» забил 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Таавун» всего на 5 зачетных баллов отстает от топ-5. Да и оборона команды ошибается относительно нечасто.
При этом «Аль-Таавун» традиционно неудачно противостоит «Аль-Насру». Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Да и последний очный поединок с «Аль-Насром» вышел победным (1:0).
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» в текущем сезоне выступает не столь ярко. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Наср» настрелял 28 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 13 раз в 14 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Со счетом 3:1 был обыгран «Аль-Ахдуд» (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Аль-Иттихада» (1:2). Плюс поединок с «Аль-Саддом» также завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» на данном этапе не блещет стабильностью результатов. Команда Криштиану Роналду на 9 очков отстает от дуэта лидеров.
При этом «Аль-Наср» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.
Плюс команда до последней виктории уступила в 2 поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Роналду уже настрелял 11 мячей в чемпионате, и явно мотивирован забраться на вершину бомбардирской гонки.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают примерно раз за матч
- «Аль-Наср» забивает в среднем аккурат 2 гола за матч
- «Аль-Наср» до последней победы уступил дважды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
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Прогноз: «Аль-Наср» постепенно набирает обороты, и уж точно будет активно атаковать.
«Аль-Таавун» на данном этапе нестабилен, плюс команда Роналду постарается приблизиться к дуэту лидеров.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.25