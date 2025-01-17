Айнтрахт Ф
Боруссия Д
«Айнтрахт»
Турнирное положение: команда из Франкфурта борется за самые высокие места в этом сезоне.
Сейчас «орлы» имеют в своем активе 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице.
Айнтрахт Ф — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Франкфуртцы смогли 40 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив смог победить «Фрайбург» (4:1) и «Санкт-Паули» (1:0).
До этого же «Айнтрахт» проиграл «Майнцу» (1:3) и «РБ Лейпцигу» (1:2).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также подопечные Дино Топпмеллера уступили «Лиону» (2:3) в Лиге Европы и «РБ Лейпцигу» (0:3) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмирован только Аурель Аменда.
Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» хоть и выступает не стабильно, но при это находится высоко в турнирной таблице.
Судя по всему, «Айнтрахт» будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов, а также попытается пробиться в плей-офф Лиги Европы и побороться за трофей.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: в настоящий момент дортмундцы являются только середняками немецкой Бундеслиги.
В настоящий момент «шмели» имеют в своем активе 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Команда из Дортмунда смогла забить 32 мяча, а пропустила — 29.
Последние матчи: в прошлых турах дортмундцы уступили «Байеру» (2:3) и «Хольштайну» (2:4).
До этого же «желто-черные» смогли переиграть «Вольфсбург» (3:1).
Перед этим «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).
Не сыграют: травмированы Карим Адейеми и Никлас Зюле.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Нури Шахина выступают крайне нестабильно, поэтому они и не борются за лидирующие места.
Думается, что максимумом «Боруссии» является борьба за место в зоне еврокубков. Также Дортмунд попытается пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Боруссия» выиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах
- «Боруссия» забивает на протяжении 12 последних матчей
- В последнем очном матче в первом круге «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Айнтрахта» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.
- 2.05Реал Мадрид — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.30Манчестер Юнайтед — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.40Монпелье — Монако: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: команды сейчас являются примерно равными, поэтому игра может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.80.
Прогноз: команды забивают много в последнее время, поэтому ожидаем много забитых мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.