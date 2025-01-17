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    Смогут ли «Айнтрахт» и «Боруссия» определить сильнейшего?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 17 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
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    Джейми Байно-Гиттенс — игрок «Боруссии» Д
    В пятницу, 17 января, в поединке 18-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Боруссию» Дортмунд. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Января 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: команда из Франкфурта борется за самые высокие места в этом сезоне.

    Сейчас «орлы» имеют в своем активе 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Айнтрахт Ф — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Франкфуртцы смогли 40 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив смог победить «Фрайбург» (4:1) и «Санкт-Паули» (1:0).

    До этого же «Айнтрахт» проиграл «Майнцу» (1:3) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Также подопечные Дино Топпмеллера уступили «Лиону» (2:3) в Лиге Европы и «РБ Лейпцигу» (0:3) в Кубке Германии.

    Не сыграют: травмирован только Аурель Аменда.

    Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» хоть и выступает не стабильно, но при это находится высоко в турнирной таблице.

    Судя по всему, «Айнтрахт» будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов, а также попытается пробиться в плей-офф Лиги Европы и побороться за трофей.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: в настоящий момент дортмундцы являются только середняками немецкой Бундеслиги.

    В настоящий момент «шмели» имеют в своем активе 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

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    • Команда из Дортмунда смогла забить 32 мяча, а пропустила — 29.

    Последние матчи: в прошлых турах дортмундцы уступили «Байеру» (2:3) и «Хольштайну» (2:4).

    До этого же «желто-черные» смогли переиграть «Вольфсбург» (3:1).

    Перед этим «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Карим Адейеми и Никлас Зюле.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Нури Шахина выступают крайне нестабильно, поэтому они и не борются за лидирующие места.

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    Думается, что максимумом «Боруссии» является борьба за место в зоне еврокубков. Также Дортмунд попытается пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» выиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • «Боруссия» забивает на протяжении 12 последних матчей

    • В последнем очном матче в первом круге «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Айнтрахта» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: команды сейчас являются примерно равными, поэтому игра может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.80.

    Прогноз: команды забивают много в последнее время, поэтому ожидаем много забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 17.01.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Айнтрахт» и «Боруссия» определить сильнейшего?
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