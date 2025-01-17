В пятницу, 17 января, в поединке 18-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле примет «Боруссию» Дортмунд. Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: команда из Франкфурта борется за самые высокие места в этом сезоне.

Сейчас «орлы» имеют в своем активе 33 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Франкфуртцы смогли 40 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах франкфуртский коллектив смог победить «Фрайбург» (4:1) и «Санкт-Паули» (1:0).

До этого же «Айнтрахт» проиграл «Майнцу» (1:3) и «РБ Лейпцигу» (1:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также подопечные Дино Топпмеллера уступили «Лиону» (2:3) в Лиге Европы и «РБ Лейпцигу» (0:3) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмирован только Аурель Аменда.

Состояние команды: в этом сезоне «Айнтрахт» хоть и выступает не стабильно, но при это находится высоко в турнирной таблице.

Судя по всему, «Айнтрахт» будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов, а также попытается пробиться в плей-офф Лиги Европы и побороться за трофей.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: в настоящий момент дортмундцы являются только середняками немецкой Бундеслиги.

В настоящий момент «шмели» имеют в своем активе 25 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Команда из Дортмунда смогла забить 32 мяча, а пропустила — 29.

Последние матчи: в прошлых турах дортмундцы уступили «Байеру» (2:3) и «Хольштайну» (2:4).

До этого же «желто-черные» смогли переиграть «Вольфсбург» (3:1).

Перед этим «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), «Боруссией» М (1:1) и «Баварией» (1:1).

Не сыграют: травмированы Карим Адейеми и Никлас Зюле.

Состояние команды: в этом сезоне подопечные Нури Шахина выступают крайне нестабильно, поэтому они и не борются за лидирующие места.

Думается, что максимумом «Боруссии» является борьба за место в зоне еврокубков. Также Дортмунд попытается пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграла только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

«Боруссия» забивает на протяжении 12 последних матчей

В последнем очном матче в первом круге «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа «Айнтрахта» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

Прогноз: команды сейчас являются примерно равными, поэтому игра может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.80.

Прогноз: команды забивают много в последнее время, поэтому ожидаем много забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.