11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC

Минувшие 12 месяцев подарили миру очередную перспективную команду бойцов ММА «Боевые ботаники». Бразильский коллектив громко заявил о себе в прошлом году, а его представители выиграли в UFC все 11 поединков

11 лет работы не прошли даром

За 2 последних десятилетия в смешанных единоборствах сформировались несколько именитых залов, откуда вышли немало звезд. Таковыми являются American Top Team (Дастин Порье, Хорхе Масвидаль), ММА Nova (Жозе Альдо), Jakson Wink (Рашад Эванс, Джон Джонс) и многие другие.

И за минувшие 12 месяцев к этому списку еще и присоединился коллектив «Боевых ботаников», о которых ранее фанаты ММА, возможно, даже и не слышали. В 2024 году представители зала из Бразилии не потерпели в UFC ни единого поражения.

Атрибутом этой команды стали очки. Так что узнать представителя «Боевых ботаников» можно только по внешнему виду. Однако ранее такой популярности и хайпа у зала из Бразилии не было, хотя он существует уже 11 лет.

Сейчас в команде «Боевых ботаников» 4 действующих бойца UFC — Кайо Борральо, Карлос Пратес, Джин Сильва и Маурисио Руффи. История создания зала тесно связана с первым бойцом из этого списка.

Кайо Борральо (справа) globallookpress.com

В 2014 году талантливый средневес Кайо Борральо искал для себя новое место для тренировок. У себя на родине ему посоветовали обратиться в тренировочный зал Kombat Club, возглавляемый бывшим боксером Пабло Сукупирой.

Кайо довольно быстро сдружился с главным тренером и вместе они решили создать собственную бойцовскую команду. На свои деньги Сукупира построил новый зал, а Борральо пригласил в тандем своего недавнего тренера по БЖЖ Вагнеру Мотту.

Название «Боевые ботаники» появилось совершенно внезапно. Девиз команды заключался в том, что нужно драться грамотно и тактично, а не агрессивно и жестко. По мнению Сукупиры, драка — это настоящая проблема, которую нужно решать логически.

Представителей «Боевых ботаников» отличает одна черта — интеллект преобладает над жесткостью и грубостью, хотя глядя на их выступления может показаться обратное. Но все яркие финиши и нокауты за минувший год — это следствие досконального изучения соперников. Так что 11 побед в 11-ти поединках за 12 месяцев явно не случайность.

Уже 2 бойца в титульной гонке UFC

Карлос Пратес globallookpress.com

Кайо Борральо, ставший первым представителем «Боевых ботаников», является главной звездой команды и по сей день. В его профессиональной карьере 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

В UFC он дебютировал в апреле 2022-го и с тех пор одержал 7 побед подряд, ни разу не проиграв. Минувший год получился для Борральо довольно успешным. В мае он попал в топ-15 среднего дивизиона, нокаутировав во втором раунде Пола Крейга.

А уже 24 августа вышел в октагон против бывшего претендента на титул Джареда Каноннира и превратил пребывание ветерана в клетке в настоящее выживание. Атлетичный американец с большим трудом выживал под прессингом молодого визави все 5 раундов.

Борральо несколько раз был близок к досрочному финишу, однако Джаред проявил чудеса стойкости и продержался до финального свистка, уступив единогласным решением. Эта победа подарила Кайо шестую позицию в рейтинге средневесов.

Сейчас первый представитель зала «Боевых ботаников» находится в 1-2 шагах от титульного поединка. Хотя поначалу в UFC его не очень-то жаловали. Оппозиция была довольно трудная и крайне неудобная.

Первые 4 из пяти боев были против представителей постсоветского пространства, обладающих неплохими навыками в партере. Кайо с легкостью прошел проверку на прочность и, более того, сам доминировал над соперниками в борьбе.

После таких выступлений стало понятно, что Кайо боец уровня топ-15. Но помимо Борральо в погоню за титулом UFC также отправился и одноклубник Карлос Пратес. Его взлет по карьерной лестнице получился даже более быстрым, чем у Кайо.

Буквально за год Карлос прошел путь от дебютанта до топового бойца, ныне занимающего 12-ю позицию в рейтинге полусреднего веса.

Что объединяет всех «Боевых ботаников»?

Drew Dober x Jean Silva | LUTA COMPLETA | Retrospectiva 2024

У каждого представителя «Боевых ботаников» есть свои индивидуальные качества, но присутствуют и схожие черты. Все бойцы данной команды боксируют невероятно умно. Никто из них не идет рубиться вперед, сломя голову, как это делает Майкл Чендлер.

Возможно, именно поэтому за 2024 год за 11 поединков они не потерпели ни единого поражения. Главным прорывом стал тот самый Карлос Пратес, который за 9 месяцев нокаутировал четырех соперников.

Причем ни один из его предыдущих оппонентов не продержался с ним в октагоне даже до начала третьего раунда. Его удары настолько сильны, что Карлосу хватает одного касания, чтобы потушить свет в глазах своему оппоненту.

Впрочем, внушительной ударной мощью обладают и менее габаритные бойцы, представляющие «Боевых ботаников». Джин Сильва уже в своем дебюте отправил соперника на настил за 4 минуты.

Чуть больше времени ему понадобилось, чтобы удосрочить опытного полулегковеса Чарльза Жордена в конце июня (6,5 минут). Уже через 2 недели (в середине июля) бразилец вышел на коротком уведомлении в более высоком легком дивизионе против бывшего представителя топ-15 Дрю Добера.

Силва отработал по голове опытного американца словно по снаряду, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде. Четвертый представитель «Боевых ботаников» Маурисио Руффи в отличие от своих одноклубников выступил менее ярко, но все же одержал 2 победы в двух боях, проявив невероятное хладнокровие и высочайшую точность попаданий в стойке.

Громких поединков с главными звездами ММА ни у кого еще не было. Однако это лишь вопрос времени. Все четверо очень перспективные и амбициозные. Нынешний год для каждого из них станет определяющим и покажет, готовы ли «Боевые ботаники» бороться за титулы.

Большее внимание приковано к Борральо и Пратесу, но Силва с Руффи тоже могут удивить. Также не исключено, что в 2025 году команда «Боевых ботаников» подарит миру еще несколько новых талантов, о которых еще никто не знает.