В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 18 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Премьер-лиге. «Брентфорд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе после 21-го тура.

Стоит отметить, что команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч. «Брентфорд» занимает по этому показателю 3-е место, набрав 23 очка при родных трибунах из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2), совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее «Брентфорд» проиграл «Плимуту» (0:1) в Кубке Англии.

В последних 5-и встречах Премьер-лиги команда обыграла только «Саутгемптон» со счетом 5:0, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Брентфорд» сумел забить 8 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Кристоффер Айер, Джошуа Да Силва, Густаво Нунес, Арон Хики, Этан Пиннок и Райан Тревитт (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Брентфорд» не так часто побеждает, но при этом держится в середине турнирной таблицы. Команда имеет комфортный отрыв от зоны вылета.

В предстоящем матче «Брентфорду» точно будет непросто, ведь в соперниках у команды «Ливерпуль» — лидер АПЛ. Смогут ли хозяева набрать очки? Большой вопрос...

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции в АПЛ с 47-ю очками в активе. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя «Арсенал» на 4 балла, имея игру в запасе.

Эта команда также лидирует по результатам гостевых встреч, набрав 24 очка из 30-и возможных на чужом поле. За 10 встреч при чужих трибунах «Ливерпуль» забил 28 голов.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «мерсисайдцы» поделили очки с «Ноттингем Форест» (1:1), «Ливерпуль» довольно серьезно давил «красных», но забить победный гол не получилось.

В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 16-и последних матчей. За этот период «Ливерпуль» сумел победить 11 раз при 5-и ничейных результатах.

Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.

Состояние команды: «Ливерпуль» оторвался от своих ближайших преследователей, но расслабляться точно нельзя, ведь «Арсенал» вполне способен навязать борьбу.

Предстоящий матч против «Брентфорда» — отличная возможность для «мерсисайдцев» набрать драгоценные очки и оторваться от «канониров». У «Ливерпуля» есть все возможности для победы.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в АПЛ «Брентфорд» выиграл только 1 раз

«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 16-и последних встреч

В последних 3-х очных противостояниях «Ливерпуль» непременно обыгрывал «Брентфорд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Брентфорда» — 5.60, ничья — за 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.00 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль» будет бороться и победит. Команда вновь оторвется от ближайшего преследователя в таблице.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.

Прогноз: Матч точно получится результативным. «Брентфорд» попытается взломать оборону «мерсисайдцев», хозяев обыграть точно будет непросто.

Ставка: Индивидуальный тотал «Брентфорда» 1 больше за 1.98.