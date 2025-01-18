Брентфорд
Ливерпуль
«Брентфорд»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Премьер-лиге. «Брентфорд» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе после 21-го тура.
Стоит отметить, что команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч. «Брентфорд» занимает по этому показателю 3-е место, набрав 23 очка при родных трибунах из 33-х возможных.
Брентфорд — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2), совершив камбэк с 0:2. Матчем ранее «Брентфорд» проиграл «Плимуту» (0:1) в Кубке Англии.
В последних 5-и встречах Премьер-лиги команда обыграла только «Саутгемптон» со счетом 5:0, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Брентфорд» сумел забить 8 голов при 7-и пропущенных.
Не сыграют: Кристоффер Айер, Джошуа Да Силва, Густаво Нунес, Арон Хики, Этан Пиннок и Райан Тревитт (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Брентфорд» не так часто побеждает, но при этом держится в середине турнирной таблицы. Команда имеет комфортный отрыв от зоны вылета.
В предстоящем матче «Брентфорду» точно будет непросто, ведь в соперниках у команды «Ливерпуль» — лидер АПЛ. Смогут ли хозяева набрать очки? Большой вопрос...
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции в АПЛ с 47-ю очками в активе. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя «Арсенал» на 4 балла, имея игру в запасе.
Эта команда также лидирует по результатам гостевых встреч, набрав 24 очка из 30-и возможных на чужом поле. За 10 встреч при чужих трибунах «Ливерпуль» забил 28 голов.
Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «мерсисайдцы» поделили очки с «Ноттингем Форест» (1:1), «Ливерпуль» довольно серьезно давил «красных», но забить победный гол не получилось.
В чемпионате Англии команда не проигрывает на протяжении 16-и последних матчей. За этот период «Ливерпуль» сумел победить 11 раз при 5-и ничейных результатах.
Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.
Состояние команды: «Ливерпуль» оторвался от своих ближайших преследователей, но расслабляться точно нельзя, ведь «Арсенал» вполне способен навязать борьбу.
Предстоящий матч против «Брентфорда» — отличная возможность для «мерсисайдцев» набрать драгоценные очки и оторваться от «канониров». У «Ливерпуля» есть все возможности для победы.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах в АПЛ «Брентфорд» выиграл только 1 раз
- «Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 16-и последних встреч
- В последних 3-х очных противостояниях «Ливерпуль» непременно обыгрывал «Брентфорд»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Брентфорда» — 5.60, ничья — за 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.00 соответственно.
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Прогноз: «Ливерпуль» будет бороться и победит. Команда вновь оторвется от ближайшего преследователя в таблице.
Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.
Прогноз: Матч точно получится результативным. «Брентфорд» попытается взломать оборону «мерсисайдцев», хозяев обыграть точно будет непросто.
Ставка: Индивидуальный тотал «Брентфорда» 1 больше за 1.98.