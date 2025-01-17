В рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем поле примет «Монако». Поединок пройдет 17 января и начнется в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 18-е место в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе после 17-и туров. «Монпелье» отстает от спасительной 15-й строчки на 7 баллов.

Стоит отметить, что все свои очки команда набрала именно в матчах на своем поле. «Монпелье» располагается на 16-й позиции в лиге по этому показателю, заработав 9 баллов дома из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда уступила «Анже» со счетом 1:3, а до этого «Монпелье» проиграл «Лиону» (0:1), пропустив единственный гол на 90+1-й минуте.

У команды продолжается серия без побед во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период «Монпелье» проиграл 5 раз и дважды сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Кристофер Жульен, Никола Максимович, Лукас Минкарелли и Бирама Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Монпелье» находится на самом дне, ниже падать уже некуда. Если команда сможет собраться и выбраться из этой глубокой ямы, то это будет считаться настоящим чудом.

К тому же, «Монпелье» — худшая команда в Лиге 1 по надежности в обороне. Вратарь вынимал мяч из своих ворот 42 раза, при этом, команда сумела забить 16 голов.

«Монако»

Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в таблице Лиги 1, набрав 31 балл за 17 туров. «Монако» уже отстает от ПСЖ (1-е место) на 12 очков.

Что касается игры команды на чужом поле, то там все довольно неплохо. «Монако» набрал 14 очков в гостях из 24-х возможных, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Реймсу» в серии пенальти в рамках Кубка Франции, а до этого сыграла вничью с «Нантом» (2:2) в Лиге 1.

В последних 7-и встречах во всех турнирах «Монако» обыграл только «Саинт-Джен» (4:1) в Кубке Франции, а также 4 раза проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период «Монако» пропустил 12 голов при 9-и забитых.

Не сыграют: Денис Закария (болезнь), Фоларин Балоган и Кристиан Элеби (у обоих — травмы).

Состояние команды: На старте сезона казалось, что именно сейчас «Монако» может составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за чемпионство, но этого не случилось, ведь «монегаски» стали активно терять очки.

К тому же, не лучший сезон проводит российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился только 2 голами за 13 встреч в рамках Лиги 1. Футболист длительное время восстанавливался после травмы.

Статистика для ставок

«Монпелье» проигрывает на протяжении 3-х матчей подряд во всех турнирах

В последних 7-и встречах во всех турнирах «Монако» выиграл только 1 раз

В последних 3-х очных противостояниях «Монако» непременно обыгрывал «Монпелье»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Монако» — 1.55, победа «Монпелье» — 5.50, ничья — за 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Монако» прервет свою серию неудач и наконец-то победит в матче Лиги 1.

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1.5) за 2.40.

Прогноз: У «Монпелье» — худшая оборона в лиге. «Монегаски» могут этим воспользоваться и забить парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 2 больше за 1.85.