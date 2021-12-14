Почеттино о матче с «Реалом»: Это будет сложное противостояние

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане на этой стадии турнира сыграют с «Реалом», сообщает RMC Sport.

«Это будет сложное противостояние, потому что у "Реала" есть отличный тренер и прекрасные игроки. Мы встретимся с командой, которая привыкла выигрывать Лигу чемпионов. С командой, у которой богатая история и большой опыт. Понятно, что нам предстоит провести два очень трудных матча.

Но это будет в феврале, поэтому нынешняя форма команд практически не имеет значения. Важно подойти к февралю в лучших кондициях, чтобы оценить каждого футболиста индивидуально. В состоянии команды всегда есть доля везения, потому что травмы игроков могут повлиять на коллектив. На это противостояние могут повлиять несколько факторов.

Конечно, мы должны быть уверены в себе. У нас отличная команда и великолепные футболисты. У нас есть потенциал, чтобы выиграть в этом противостоянии и выйти в следующую стадию турнира. Это наша цель», — сказал Поччетино.

Французская команда в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Первый матч пройдет в Париже 15 февраля 2022 года. Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.