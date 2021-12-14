Источник: «Зенит» интересуется нападающим «Базеля»

Трансфер 23-летнего бразильца оценивается в 11 миллионов евро (плюс 3 миллиона в качестве бонусов).
Ранее сообщалось, что его хотела подписать «Барселона», но переговоры были приостановлены.
Форвард является лучшим бомбардиром Лиги конференций этого сезона — на его счету 13 голов в 12 матчах.
В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 мячей.
Действующий контракт Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в 15 миллионов евро.